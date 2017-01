POL-TUT: (Oberdorf am Neckar-Aistaig) Brennende Matratze im Garten löst Feuerwehreinsatz aus

Oberdorf am Neckar-Aistaig (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist der Polizei ein Feuer an einem Wohnhaus in der Pfarrwaldstraße gemeldet worden. Die ausgerückten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Aistaig konnten im Garten des Anwesens eine in Brand geratene Matratze schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Nach den bisherigen Ermittlungen, fing gegen Mitternacht im Obergeschoss des Hauses ein überhitztes Heizkissen an zu qualmen. Die 67-jährige Bewohnerin bemerkte dies noch rechtzeitig und konnte das Heizkissen samt einer angekohlten Matratze ins Freie befördern. Etwa vier Stunden später entfachte sich in der Matratze ein offenes Feuer, welches von Anwohnern entdeckt wurde. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell