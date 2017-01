POL-TUT: (Schiltach-Vorderlehengericht) Versuchter Wohnungseinbruch

Schiltach-Vorderlehengericht (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 9 Uhr, versucht, in ein Wohnhaus "Vor Eulersbach" einzubrechen. Die Kriminellen rissen aus dem Rollladen einer Terrassentür mehrere Lamellen heraus um an die Tür zu gelangen. Unverrichteter Dinge suchten die Ganoven das Weite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell