POL-TUT: (Sulz am Neckar) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Sulz am Neckar (ots) - Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, hat eine unbekannte Fahrzeuglenkerin das Weite gesucht, nachdem sie mit ihrem schwarzen Kleinwagen am Montag, zwischen 14.40 Uhr, und 15.30 Uhr, in der Albstraße -Höhe Gebäude Nr. 5- gegen einen Kia gestoßen war. Die unbekannte Fahrzeuglenkerin wird etwa 30 bis 40 Jahre alt mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Der gesuchte schwarze Kleinwagen soll RW-Kennzeichen haben. Hinweise zur Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell