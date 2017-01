POL-TUT: (Bisingen-Wessingen) Unbekannter beschädigt Weizenfelder mit Allradfahrzeug - Zeugen gesucht

Bisingen-Wessingen (ots) - Am Sonntag, zwischen 8 Uhr und 17 Uhr, hat der unbekannte Fahrer eines Allradfahrzeugs mehrere Weizenäcker am Gemeindeverbindungsweg zwischen Wessingen und Weilheim durch unsinniges Hin- und Herfahren beschädigt. Der Unbekannte driftete und schleuderte kreuz und quer über die Äcker, die zirka 500 Meter hinter der Überführung über die B27 an dem Verbindungsweg liegen. Am Fahrzeug war ein Schlitten oder Bob angehängt. Die Saat aus Winterweizen ist auf einer Fläche von zirka 20 Ar beschädigt Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Wer das nicht auf einen Acker gehörende Gespann am Sonntag gesehen hat und sachdienliche Angaben machen kann wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bisingen zu melden (Telefon 07476 9433 0)

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell