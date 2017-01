POL-TUT: (Sulz am Neckar-Holzhausen) Grablaternen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Sulz am Neckar-Holzhausen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 3.1.17, bis Freitag, 6.1.17, haben unbekannte Täter auf dem Friedhof an sechs verschiedenen Gräbern die Grablaternen beschädigt. Der Polizeiposten Sulz am Neckar ermittelt wegen Störung der Totenruhe und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Sulz (Tel.: 07454 92746) in Verbindung zu setzen.

