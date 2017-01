POL-TUT: (Hechingen-B27) Autofahrer flüchtet nach Streifer bei der Abfahrt Hechingen Mitte - Zeugen bitte bei der Polizei melden

Hechingen (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Tübingen, Höhe Ausfahrt Hechingen-Mitte, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Um 18.45 Uhr drängelte sich ein unbekannter Autofahrer am Beginn der Anschlussstelle Hechingen Mitte hinter einem VW Bus nach rechts in die Abfahrt hinein. Hierbei streifte er den VW Bus, weil er vermutlich durch einen Fahrfehler ins Schlingern kam. Ohne anzuhalten fuhr der unbekannte Autofahrer weiter. An dem VW Bus entstand ein Sachschaden in Höhe vom zirka 2000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07471 9880 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell