POL-TUT: (Dornhan-Busenweiler) Brand eines Einfamilienhauses

Dornhan-Busenweiler (ots) - Am Sonntag, gegen 14.10 Uhr, ist auf dem Aischfeld ein Wohnhaus in Brand geraten. Anwohner bemerkten die starke Rauchentwicklung im Dachstuhl des Gebäudes und verständigten die Feuerwehr. Die mit 75 Mann angerückten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Busenweiler, Dornhan, Loßburg und Betzweiler-Wälde löschten das Feuer. Durch den Brand wurde das Wohnhaus vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Personen kamen beim Brand nicht zu Schaden. Der Bewohner des Gebäudes war bei Ausbruch des Brandes nicht zu Hause. Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Die Untersuchungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell