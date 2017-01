POL-TUT: (Bisingen) Auto gerät auf Zufahrt zur Burg Hohenzollern ins Rutschen

Bisingen (ots) - Am Sonntagabend ist ein 46-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße zur Burg Hohenzollern wegen Schneeglätte ins Rutschen geraten und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 18.20 Uhr fuhr der 46-Jährige bergab in Richtung Brielhof. Auf Höhe des Wasserreservoirs rutschte er wegen eines Fahrfehlers nach links von der Straße. An der Böschung hob es den VW Golf an, drehte ihn um die eigene Achse und warf ihn aufs Dach. Der VW-Fahrer konnte sich trotz leichterer Verletzungen selbst aus seiner misslichen Lage befreien und wurde mit dem Sanka zur ambulanten Behandlung ins Klinikum nach Balingen gefahren. An seinem VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf zirka 5000 Euro beziffert wird. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

