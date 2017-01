POL-TUT: (VS-Schwenningen, Bundesstraße 27) Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person nach Schneeglätte

VS-Schwenningen, Bundesstraße 27 (ots) - Auf der Bundesstraße 27 bei Schwenningen hat sich am Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet. Ein 41-jähriger Ford-Fahrer gelangte auf der schneeglatten Fahrbahn zwischen dem Messegelände und der Abfahrt Schwenningen-Mühlhausen ins Schleudern und stieß dabei mit der Beifahrerseite an die befestigte Böschung. Bei dem Aufprall wurde die 44-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen und abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell