POL-TUT: (Bisingen-Thanheim) 25-Jähriger kommt ins Schleudern

Bisingen-Thanheim (ots) - Auf der Fahrt in Richtung Albstadt ist am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Thanheim und Onstmettingen ein 25-jähriger Autofahrer ind Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden BMW zusammen gestoßen. Der Ford-Fahrer war in der Linkskurve zu schnell. Bei der Karambolage entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 8500 Euro. Der BMW wurde so schwer beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war und deswegen ein Abschleppdienst verständigt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell