POL-TUT: (VS-Villingen) Einbruch in Metallbearbeitungsbetrieb "Am Krebsgraben"

VS-Villingen (ots) - Zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 12.00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in einen Metallbearbeitungsbetrieb in der Straße "Am Krebsgraben" gekommen. Bisher unbekannte Täter gelangten auf ungeklärte Art und Weise in das Firmengebäude und entwendeten dort drei Geldkassetten und eine Goldmünze im derzeit noch nicht bekannten Wert sowie eine Tankkarte. Die geleerten Geldkassetten fand ein Passant am Samstag, gegen 12.00 Uhr auf der Landesstraße 181 zwischen Villingen und Mönchweiler. Das Polizeirevier Villingen (07721 601-0) hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen entgegen.

gez. Tobias Schramm

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell