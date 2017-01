POL-TUT: (Balingen-Engstlatt) An drei Rädern Radmuttern gelöst - die Polizei sucht nach Zeugen

Balingen-Engstlatt (ots) - Nur noch ein festgeschraubtes Rad an seinem Citroen hatte ein 43-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag, als er wegen eines verdächtigen Klapperns beim Geflügelhof Bisingen-Steinhofen anhielt. Der 43-Jährige hörte gegen 14.25 Uhr, nur wenige hundert Meter nach seinem Fahrtbeginn in der Hechinger Straße, unter sich ein andauerndes Klappern und fuhr deswegen bei der nächst möglichen Gelegenheit rechts ran. Beim Anhalten löste sich das linke Vorderrad von der Nabe. Bei der anschließenden Nachschau stellte er fest, dass an noch an zwei weiteren Rädern die Radmuttern gelöst waren. Der Wagen stand seit Donnerstagabend in der Hechinger Straße. Das Polizeirevier Hechingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Es gibt bisher keinerlei Hinweise auf einen Täter, weshalb die Ermittler dringend nach Zeugen suchen, denen der Radmutternlöser zwischen Donnerstag unbd Samstag im Bereich der Hechinger Straße aufgefallen ist. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 07471 9880 0.

