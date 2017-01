POL-TUT: (Spaichingen, Kreisstraße 5913) Fahranfängerin kommt von der Fahrbahn ab

Spaichingen, Kreisstraße 5913 (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5913, zwischen Schura und Spaichingen, blieb eine 19-jährige junge Mercedes-Lenkerin glücklicherweise unverletzt. Die junge Frau war von Spaichingen in Richtung Schura unterwegs, als sie in der ersten scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell