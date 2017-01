POL-TUT: (Aldingen, Aixheim, Bundesstraße 14, Neuhaus) Unfall mit zwei verletzten Personen

Aldingen, Aixheim, Bundesstraße 14, Neuhaus (ots) - Zu einem Unfall, bei dem zwei Insassen eines VW Passat verletzt wurden, ist es am Sonntagmittag, gegen 13.15 Uhr, auf der Bundesstraße 14, auf Höhe Neuhaus gekommen. Der Fahrer eines VW Passat war auf der Bundesstraße von Aldingen in Richtung Rottweil unterwegs, als er sich aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn mehrfach drehte und anschließend von der Fahrbahn abkam und seitlich gegen einen betonierten Stromverteilermasten prallte. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist zur Zeit noch nichts bekannt. Derzeit laufen die Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen. Die Bundesstraße musste hierfür im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Es wird örtlich umgeleitet. Der Volkswagen erlitt bei dem Unfall Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell