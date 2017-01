POL-TUT: (Schramberg) alkoholisierter Unfallflüchtiger leistet Widerstand und beleidigt Polizeibeamte

Schramberg (ots) - Ein 30-jähriger Autofahrer hat, nachdem er am Sonntagmorgen beim Ausparken einen Unfall gebaut und anschließend das Weite gesucht hat, bei der Festnahme durch die Polizei erheblichen Widerstand geleistet. Der Golf-Fahrer war nach einem Gaststättenbesuch in der Oberndorfer Straße gegen 06.00 Uhr wohl nicht mehr Herr seiner fahrerischen Fähigkeiten und beschädigte beim Ausparken ein Taxi, das vor der Gaststätte wartete. Ohne sich um den Schaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Mann davon. Die alarmierte Polizei konnte den Unfallflüchtigen und sein unfallbeschädigtes schnell ermitteln und feststellen. Bei den weiteren Maßnahmen zeigte sich der Unfallfahrer uneinsichtig und renitent. Er beleidigte die eingesetzten Beamten in nicht druckreifer Form. Gegen die angeordnete Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins leistete er heftigen Widerstand. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell