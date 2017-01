POL-TUT: (Böttingen) heiße Asche verursacht Mülltonnenbrand

Böttingen (ots) - Am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, ist es in der Heubergstraße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Vermutlich hat sich Asche, die von einem Bewohner in einen Mülleimer gebracht worden war, entzündet und so einen Brand ausgelöst, bei dem Mülltonnen und Teile der Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Sachschaden an Mülltonnen und Hausfassade ist relativ gering. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Böttingen war vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell