POL-TUT: (Tuttlingen - Möhringen) Feuerwehreinsatz in der Schwarzwaldstraße

Tuttlingen - Möhringen (ots) - Am Samstagabend, kurz vor 21.00 Uhr, ist es in der Schwarzwaldstraße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Vermutlich hat sich Asche, die von einem Bewohner aus dem Ofen in einen des Haus angrenzenden Mülleimer gebracht worden war, entzündet, sodass ein Brand entstand, bei dem die Mülltonnen und Teile der Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Verletzte sind nicht zu beklagen. Die Feuerwehr Möhringen war mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell