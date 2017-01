POL-TUT: (Donaueschingen) Bei Schneeglätte Vorfahrt verletzt

Donaueschingen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, ist es an der Kreuzung Villinger Straße / Hindenburgring zu einem Verkehrsunfall bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen gekommen. Ein Taxi-Fahrer rutschte beim Versuch an der Einmündung anzuhalten auf winterglatter Fahrbahn in den Hindenburgring. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW, der von einem 20-Jährigen gesteuert wurde. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell