POL-TUT: (Dornhan) Zigarettenautomaten erheblich beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dornhan (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 05.15 Uhr, haben bislang unbekannte, vermutlich heimkehrende Jugendliche einen Zigarettenautomaten, der in der Betzweiler Straße, zwischen der Rosenäcker- und der Balmerstraße, aufgestellt ist, erheblich beschädigt. Der Schaden dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen. Die Vandalen steckten einen Böller in den Ausgabeschacht und zündeten diesen. Durch die Explosion wurde der Automat beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Oberndorf (07423 8101-0).

