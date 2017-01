POL-TUT: (Haigerloch, Landesstraße 360) Junge Autofahrerin überschlägt sich auf schneeglatter Fahrbahn und wird leicht verletzt

Haigerloch, Landesstraße 360 (ots) - Eine junge Autofahrerin hat am späten Samstagabend, kurz vor Mitternacht, auf der Landesstraße 360 bei Haigerloch auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Fiat verloren. Die 18-Jährige kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb abseits der Straße auf dem Dach liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Die junge Frau erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

