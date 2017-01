POL-TUT: (Freudenstadt) Betrunken unterwegs

Freudenstadt (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 06.00 Uhr, hat die Polizei einen betrunkenen Chrylser-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war in der Stuttgarter Straße unterwegs, als er einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von etwa anderthalb Promille. Er musste mit zur Blutentnahme. Den Führerschein verlor er an Ort und Stelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell