POL-TUT: (Immendingen - Hintschingen) Fahrzeug beschädigt

Immendingen - Hintschingen (ots) - Zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Samstag, 08.00 Uhr, hat ein Unbekannter einen im Allmenweg 12 in Hintschingen in einem Hinterhof abgestellten Fiat beschädigt. Der Unbekannte richtete einen Schaden von etwa 2.000 Euro an. Bei dem Fiat wurde die Heckscheibe zerstört und der Kofferraum eingedellt. Außerdem wurde der hintere Scheibenwischer beschädigt. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell