POL-TUT: (Gosheim) Einbruch in Supermarkt

Gosheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, sind zwei bislang unbekannte Täter brachial in einen Supermarkt in der Daimlerstraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen die Scheiben der Haupteingangstür gewaltsam ein und gelangten so in die Verkaufsräume. Dort gingen die zwei Diebe zielstrebig zum Tabakwarenregal und entwendeten eine noch nicht bekannte Anzahl Zigaretten. Nach kurzer Zeit waren die Täter wieder draußen und suchten das Weite. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mehrerer Polizeistreifen blieben erfolglos. Die total beschädigte Haupteingangstür musste von der Feuerwehr Gosheim wieder gesichert werden. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell