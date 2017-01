POL-TUT: (Bisingen, Kreisstraße 7154) Fahrzeugbrand

Bisingen, Kreisstraße 7154 (ots) - Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Samstagmittag, kurz vor 12.00 Uhr, auf der Kreisstraße 7154, zwischen Wessingen und Bisingen, gekommen. Der Fahrer einer älteren Mercedes A-Klasse wurde von Hinterherfahrenden auf Rauchentwicklung am Fahrzeug aufmerksam gemacht. Der Fahrer stoppte sein Fahrzeug und ehe er und seine Beifahrerin sowie der mitreisende Hund sich versahen, stand das Fahrzeug schon in Flammen. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrzeuginsassen verletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Ob Schäden an der Fahrbahn entstanden, wird derzeit noch geprüft. Das Fahrzeug brannte vollständig aus und muss abgeschleppt werden. Die verständigte Feuerwehr Bisingen war für das Löschen zuständig. Sie war mit über 20 Mann vor Ort. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt in Frage kommen. Derzeit laufen noch die Bergungsmaßnahmen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell