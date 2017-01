POL-TUT: (Schramberg) Feuerwehreinsatz am Paradiesberg

Schramberg (ots) - Am Freitag, kurz nach 18.00 Uhr, ist es am Paradiesberg zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Vermutlich hat sich Asche, die vom Besitzer aus dem Ofen nach draußen gebracht worden war, in einem Behälter entzündet und so einen Brand ausgelöst, bei dem im Außenbereich des Wohnhauses eine Holzdecke und die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Schramberg war mit über 40 Mann, unter Leitung des Stadtbrandmeisters Storz, vor Ort.

