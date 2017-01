POL-TUT: (Tuttlingen) Gegen geparktes Auto gefahren - 7.000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots) - Am Freitag, gegen 13.45 Uhr, ist ein 20-jähriger BMW-Lenker in der Bodenseestraße bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai-Geländewagen gerutscht. Bei dem Unfall blieb der junge Mann unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

