POL-TUT: (Rottweil) Geparktes Auto beschädigt und dann geflüchtet

Rottweil (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 15.00 Uhr, einen an der Einmündung Kieneweg / Pfisterstraße am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Mercedes der E-Klasse erheblich beschädigt und ist anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, von dannen gezogen. An dem geparkten Mercedes entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Nun ermittelt die Polizei Rottweil (0741 477-0) wegen der begangenen Unfallflucht gegen den unbekannten Fahrzeuglenker und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell