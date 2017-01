POL-TUT: (Balingen) Einbrecher bei der Fischereigemeinschaft Südfisch

Balingen (ots) - Zwischen Silvester und dem Heilig Dreikönig haben sich unbekannte Täter am Haus der Fischereigemeinschaft Südfisch am Pappelsee / Am Wasser zu schaffen gemacht. Wie jetzt festgestellt wurde, versuchten Unbekannte in das Gebäude einzudringen, scheiterten jedoch. Es blieb beim Einbruchsversuch und nur bei Schäden an zwei Türen. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Balingen (07433 264-0) hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell