POL-TUT: (Spaichingen, Kreisstraße 5913) Zwei Schwerverletzte nach Fahrfehler

Spaichingen, Kreisstraße 5913 (ots) - Bei einem Unfall am Freitagabend, kurz vor 21.00 Uhr, auf der Kreisstraße 5913, zwischen Schura und Spaichingen, wurden zwei Insassen eines Renault Clio schwer verletzt. Eine 24-jährige war mit ihrem Auto auf dem Weg in Richtung Spaichingen, als sie kurz vor Spaichingen in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abkam und neben der Straße zum Stehen kam. Bei dem Abflug verletzten sich die beiden Fahrzeuginsassen, die Renault-Lenkerin und eine 18-jährige Beifahrerin, schwer. Sie mussten mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

