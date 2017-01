POL-TUT: (Balingen) Betrunkener fährt Auto

Balingen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 02.30 Uhr, ist der Polizei Balingen ein erheblich Betrunkener hinter dem Steuer eines VW-Busses aufgefallen. Der Mann war unter anderem in der Wilhelm-Kraut- und in der Friedrichstraße unterwegs, als er durch seine auffällige Fahrweise ins Raster der Beamten geriet. Ein Alkoholtest ergab bei dem 28-Jährigen einen Wert von über 1,6 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme. Den Führerschein verlor er an Ort und Stelle.

