POL-TUT: (Villingen-Schwenningen, Tannheim) Mutwillig geparktes Fahrzeug beschädigt

Villingen-Schwenningen, Tannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Skoda, der am Tannheimer Ring, in der Nähe des Kindergartens, abgestellt war, mutwillig beschädigt. Der oder die Täter stachen beide Reifen der rechten Seite ab. Außerdem wurde die besagte Fahrzeugseite verkratzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen.

