POL-TUT: (Villingen-Schwenningen, Villingen) Schaufensterscheibe eingeworfen

Villingen-Schwenningen, Villingen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Vandalen die Schaufensterscheibe des ehemaligen Soundservice am Romäusring eingeworfen. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Feuerwehr sicherte mit Platten die durch den Vandalismus entstandene Fensteröffnung. Zeugenhinweise werden an die Polizei Villingen (07721 601-0) erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell