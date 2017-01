POL-TUT: (Tuningen) Dachstuhlbrand - keine Verletzte

Tuningen (ots) - In einem Wohnhaus in der Hauptstraße ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen Mitternacht, zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die insgesamt elf Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen, beziehungsweise wurden von den Einsatzkräften evakuiert, sodass glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Der Sachschaden am Gebäude kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Gebäude, das aus mehreren Gebäudehälften besteht, ist nach dem Geschehen nicht, beziehungsweise nur teilweise bewohnbar. Die Bewohner des Hauses konnten bei Verwandten unterkommen. Die Feuerwehren Tuningen sowie die Wehren umliegender Gemeinden konnten durch schnelles und bedachtes Vorgehen ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Nach den bislang vorliegenden Ermittlungserkenntnissen wurde der Brand, der im Dachgeschoss des Gebäudes ausbrach, durch eine Fahrlässigkeit verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell