POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Vorfahrt missachtet - Sachschaden 6.500 Euro

Villingen-Schwenningen (ots) - Im Einmündungsbereich der Kreuzung Jakob-Kienzle-Straße / Bärenstraße / Friedrich-Ebert-Straße ist es am Donnerstag, gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. An der besagten Kreuzung missachtete ein 58-jähriger Fahrer eines BMW beim Abbiegen die Vorfahrt eines von links auf der Friedrich-Ebert-Straße herannahenden Pkw Ford und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

