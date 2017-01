POL-TUT: (Villingen-Schwenningen, Villingen): Klein-Lkw fährt in Graben und kippt um

Villingen-Schwenningen, Villingen (ots) - Vermutlich war den winterlichen Verhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, die Ursache eines Verkehrsunfalls auf dem Nordring Villingen. Ein 28-Jähriger geriet mit seinem beladenen Klein-Lkw Fiat Ducato auf dem Nordring Villingen in Richtung Schwenningen ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. In der Folge fuhr der Fahrer mit dem Fahrzeug in einen Graben, worauf dieser umkippte. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Am Fiat Ducato und an der Ladung entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Lkw und schleppte ihn ab.

