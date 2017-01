POL-TUT: (Villingen-Schwenningen) Zu geringer Sicherheitsabstand und Schneeglätte führen zu Verkehrsunfall - 7.500 Euro Sachschaden

Villingen-Schwenningen (ots) - Vermutlich zu geringer Sicherheitsabstand auf schneeglatter Fahrbahn waren die Ursache eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, gegen 09.00 Uhr, am Kreisverkehr Straßburger- / Schaffhauser- / Kirchdorfer Straße. Eine auf der Straßburger Straße in Richtung Kreisverkehr fahrende 36-jährige Autofahrerin fuhr auf einen vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell