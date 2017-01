POL-TUT: (Villingen-Schwenningen, Kreisstraße 5734) 19-jährige Fahranfängerin kommt mit Pkw auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern

Villingen-Schwenningen, Kreisstraße 5734 (ots) - Glück im Unglück hatte am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, eine 19-jährige Fahranfängerin, als sie auf der Fahrt von Marbach in Richtung B 33 mit ihrem Renault Kangoo auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte sie mit dem Pkw gegen eine Schranke. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Die junge Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell