POL-TUT: (Oberndorf am Neckar, Bundesstraße 14) Autofahrerin überschlägt sich auf schneeglatter Fahrbahn und wird leicht verletzt

Oberndorf am Neckar, Bundesstraße 14 (ots) - Eine junge Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, auf der Bundesstraße 14, kurz vor Aistaig, auf Höhe des Klärwerks, auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Dacia verloren. Die junge Frau kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb schließlich abseits der Straße auf dem Dach liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell