POL-TUT: (Vöhringen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Vöhringen (ots) - Am Donnerstag, gegen 13.00 Uhr, ist es in der Sulzer Straße, auf Höhe des Gebäudes 58, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Vermutlich der Fahrer eines weißen Kleintransporters beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Seat und suchte anschließend unerlaubterweise das Weite. Der Seat wurde an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt, der Schaden dürfte bei etwa 4.000 Euro liegen. Wer etwas gesehen hat oder sonst Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0)zu melden.

