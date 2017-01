POL-TUT: (Sulz am Neckar) Nachträgliche Unfallaufnahme - Polizei sucht Zeugen

Sulz am Neckar (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, in der unteren Dorfstraße einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Eine bislang unbekannter Pkw-Lenker kam bei winterglatter Fahrbahn auf Höhe der Kirche Sigmarswangen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford, der von einer 63-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Unfall entstand am Ford ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Vor Aufregung vergaß die Geschädigte beim anschließenden Gespräch die Personalien des anderen Unfallbeteiligten zu notieren. Der zwischen 40 und 50 Jahre alte Mann ist ihr nun unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die, um die Schadensregulierung sicherzustellen, Angaben zum beschriebenen anderen Pkw-Lenker geben können. Er, beziehungsweise Passanten, die den Unfall und das Geschehen danach beobachtet haben, sollen sich bitte mit der Polizei Oberndorf (07423 8101-0) in Verbindung setzen.

