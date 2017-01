POL-TUT: (Rottweil) Farbschmierereien in der Körnerstraße

Rottweil (ots) - Mit einem schwarzen Farbspray haben unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, in der Körnerstraße gewütet. Sie sprühten sinnlose Buchstabenkombinationen an die Hauswand des Gebäudes gegenüber der Einmündung zur Herderstraße. Das Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der dortigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

