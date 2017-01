POL-TUT: (Hechingen) Vorfahrt missachtet

Hechingen (ots) - Am Donnerstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, hat eine 57-jährige VW-Lenkerin in der Eitel-Fritz-Straße beim Ausfahren aus der Einfahrt des dortigen Schuhgeschäfts die Vorfahrt eines Mercedes missachtet und so einen Verkehrsunfall verursacht. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden liegt insgesamt bei über 7.000 Euro.

