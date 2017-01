POL-TUT: (Horb am Neckar) Autofahrer landet im Zaun und haut dann ab

Horb am Neckar (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00.45 Uhr, in der Johanniterstraße, auf Höhe des Gebäudes 14, einen Gartenzaun und eine Gartenmauer beschädigt und ist danach weggefahren. Der Unfallflüchtige kam vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse von der Fahrbahn ab. Die Polizei Horb am Neckar (07451 96-0) ermittelt und nimmt Hinweise zum Unfallflüchtigen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell