POL-TUT: (Horb am Neckar) Bei Schneeglätte Vorfahrt verletzt - eine Person leicht verletzt

Horb am Neckar (ots) - Am Donnerstag, gegen 09.50 Uhr, ist es auf der Bildechinger Steige, an der Einmündung zur Landesstraße 355b zu einem Verkehrsunfall bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen gekommen. Ein Mercedes-Sprinter rutschte beim Versuch an der Einmündung anzuhalten auf winterglatter Fahrbahn in die bevorrechtigte Landesstraße. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Audi, der von einem jungen Mann, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, gesteuert wurde. Der Sachschaden dürfte bei etwa 3.500 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell