POL-TUT: (Horb am Neckar) Kaminbrand bleibt ohne Folgen

Horb am Neckar (ots) - Ohne Folgen blieb ein Kaminbrand am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, an einem Wohnhaus im Knieacker. Die Freiwilligen Feuerwehren Dettingen und Horb waren mit etwa 20 Wehrleuten zum Brandort ausgerückt. Sachschaden am Gebäude ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell