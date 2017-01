POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkdeck

Freudenstadt (ots) - Am Donnerstag, zwischen 18.30 und 19.10 Uhr, ist es auf dem Parkdeck des Kauflands in der Max-Eyth-Straße zu einem Parkrempler mit anschließender Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ausparken gegen einen parkenden Audi A4. Ohne sich um den Schaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür zu kümmern, suchte der oder die bislang Unbekannte das Weite. Der Schaden am Audi dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Geschehen entgegen.

