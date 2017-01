POL-TUT: (Horb) Unfallflucht - bitte Zeugenaufruf

Horb (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr den Nordring von der Sporthalle kommend in Richtung Landstraße 355.Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Pkw-Lenker am Mittwochabend, gegen 18.35 Uhr,auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen einen ordnunsgemäßg geparkten VW Passat. Eine Zeuge konnte beobachten wie drei Personen aus dem Auto stiegen. Während zwei in Richtung Einkaufsmarkt weitergingen, setzte sich eine wieder ins Auto und fuhr in Richtung Sporthalle davon. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Kleinwagen mit FDS-Kennzeichen. Das Auto ist vorne links beschädigt.Der Sachschaden an dem VW Passat ist beträchtlich und dürfte sich auf circa 3.000 Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizei Horb, Tel. 07451/96-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell