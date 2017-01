POL-TUT: (Bad Dürrheim, Bundesstraße 27) Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Bad Dürrheim, Bundesstraße 27 (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmittag, gegen 12.20 Uhr, auf der Bundesstraße 27, zwischen Schwenningen-Ost und dem Messegelände gekommen. Eine 37-jährige Mazda-Lenkerin geriet bei ihrer Fahrt in Richtung Bad Dürrheim in einer langgezogenen Linkskurve bei Schneematsch ins Schleudern und auf die Gegenspur. Sie prallte mit einem entgegenkommenden Ford-Kleinwagen zusammen, der von einer 55-Jährigen gesteuert wurde und die noch vergeblich versuchte, auszuweichen. Durch den wuchtigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Mazda-Fahrerin schwer, die Ford-Lenkerin leicht verletzt. Beide Frauen wurden in eine umliegende Klinik gebracht. Zwei im Mazda mitfahrende Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr Schwenningen war mit über 20 Mann an den Rettungsmaßnahmen beteiligt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell