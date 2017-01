POL-TUT: Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidium Tuttlingen zum Gebäudebrand in Onstmettingen (Meldung vom 05.01.2017, 09.36 Uhr)

Albstadt, Onstmettingen (ots) - Der 25-jährige tatverdächtige Hausbewohner, der in den frühen Morgenstunden des Donnerstags im Zusammenhang mit dem Gebäudebrand am Bühl von der Polizei vor Ort festgenommen wurde, bleibt in Haft. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat gegen den Mann einen Haftbefehl beim zuständigen Gericht wegen schwerer Brandstiftung erwirkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell