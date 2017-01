POL-TUT: (Sulz am Neckar) Sachbeschädigung an der Wehrstein-Ruine

Vandalismus an der Wehrstein-Ruine, 03.01.2017 Bild-Infos Download

Sulz am Neckar (ots) - Im Laufe des Dienstags haben bislang unbekannte Kulturbanausen vorsätzlich an der Wehrstein-Ruine, die oberhalb Fischingens liegt, sinnlos randaliert. Die Vandalen lockerten an der westlichen Außenmauer auf einer Länge von über zehn Metern mehrere steinerne und etwa 150 Jahre alte Abdeckplatten und warfen diese achtlos den angrenzenden Abhang hinunter. Die Polizei Sulz am Neckar hat Ermittlungen aufgenommen. Besonders tragisch ist, dass die historischen Platten nicht mehr zu ersetzen sind. Der "reine" Materialschaden liegt bei über 1.000 Euro. Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigung führen, nimmt der Polizeiposten Sulz am Neckar (07454 92746) entgegen.

